Политика милитаризации Армении не служит миру и стабильности в регионе - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 28 июня 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня между двумя странами, а также текущее состояние и перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе, а также региональные вопросы.

"На встрече была отмечена важность развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США в рамках исторических связей и взаимных интересов по ряду направлений. Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о ситуации в регионе в постконфликтный период, переговорах по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что Азербайджан как инициатор мирного процесса с Арменией является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе. Наряду с достигнутым значительным прогрессом, была подчеркнута важность отказа от продолжающихся претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в конституции и законодательных актах Армении, внесения изменений в конституцию. Кроме того, было отмечено, что политика милитаризации Армении не служит миру и стабильности в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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