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Министр обороны Азербайджана встретился с зампредседателя Национальной ассамблеи Венгрии (ФОТО)

Политика Материалы 29 июня 2024 13:30 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана встретился с зампредседателя Национальной ассамблеи Венгрии (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Венгрии министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем председателя Национальной ассамблеи этой страны Чабой Хенде.

Как сообщили Trend в министерстве обороны, на встрече была подчеркнута особая роль глав двух государств в развитии двусторонних отношений стран, отмечалось успешное продолжение совместного военного сотрудничества, равно как и сотрудничества во всех других областях.

Стороны также провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.

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Министр обороны Азербайджана встретился с зампредседателя Национальной ассамблеи Венгрии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана встретился с зампредседателя Национальной ассамблеи Венгрии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана встретился с зампредседателя Национальной ассамблеи Венгрии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана встретился с зампредседателя Национальной ассамблеи Венгрии (ФОТО)
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