БАКУ /Trend/ - Предвыборная агитация на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане начнется 9 августа.

Как сообщает Trend, это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Зарегистрированные кандидаты, политические партии, кандидаты которых зарегистрированы, блоки политических партий, их уполномоченные представители должны начать проведение предвыборной агитации за 23 дня до дня голосования и прекратить ее за 24 часа до начала голосования.

Проведение предвыборной агитации на внеочередных парламентских выборах начнется 9 августа, а 31 августа в 8:00 она будет приостановлена.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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