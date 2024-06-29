Созданы рабочая и экспертная группы в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими 1 сентября внеочередными парламентскими выборами при Центральной избирательной комиссии Азербайджана создана экспертная группа для рассмотрения жалоб на действия, бездействие и решения, нарушающие избирательное право граждан.
Как сообщает Trend, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.
В то же время было принято решение о создании рабочей группы при ЦИК на внеочередных парламентских выборах и назначении руководителя этой группы .
Руководителем рабочей группы назначен член ЦИК Этибар Гулиев.
Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.
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