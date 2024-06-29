Публикация списков избирателей в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане завершится до 12 августа

БАКУ /Trend/ - Публикация списков избирателей в связи с внеочередными парламентскими выборами завершится до 12 августа.

Как сообщает Trend, это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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