Документы организаций, намеревающихся провести еxit-poll на парламентских выборах в Азербайджане, будут приниматься до 12 августа

БАКУ /Trend/ - Уточнен срок приема документов, представленных на аккредитацию организациями, намеревающимися провести "exit-poll" в связи с внеочередными парламентскими выборами, и принятия решения об аккредитации этих организаций.

Как сообщает Trend, это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Центральная избирательная комиссия не позднее чем за 20 дней до дня голосования примет документы, представленные на аккредитацию организациями, намеревающимися провести "exit-poll". Этот срок будет охватывать период до 12 августа.

Решение об аккредитации организаций, подавших заявку на проведение "exit-poll", будет принято не позднее 10 дней до дня голосования.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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