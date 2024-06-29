Политические партии проявляют интерес к выборам - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Политические партии проявляют интерес к выборам.
Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
"Я думаю, что они будут широко участвовать в выборах", - сказал он.
Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.
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