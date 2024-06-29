На парламентских выборах будут созданы необходимые условия для наблюдателей - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - На парламентских выборах будут созданы необходимые условия для наблюдателей.

Об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает Trend.

"Местные наблюдатели также могут обращаться в ЦИК. Что касается пределов конкретного округа, они должны обратиться в сам округ, чтобы наблюдать за выборами. Мы поручили окружным избирательным комиссиям создать условия для всех, кто обратится", - сказал он.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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