Начался процесс выдвижения кандидатов на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Процесс выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане уже начался.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Она сообщила, что после публикации официального распоряжения Президента о назначении выборов документы для принятия решения об утверждении кандидатуры представляются в соответствующие окружные избирательные комиссии.

"ОИК рассматривают эти документы в течение 5 дней и принимают соответствующие решения", - добавила она.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!