ЦИК Азербайджана обратился к желающим быть наблюдателями на парламентских выборах

БАКУ /Trend/ - Подача заявлений в Центральную избирательную комиссию гражданами Азербайджанской Республики, обладающими активным избирательным правом, в связи с внеочередными парламентскими выборами (по собственной инициативе, инициативе зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, неправительственной организации, действующей в сфере выборов), международными (иностранными) наблюдателями (прошедшими регистрацию в Центральной избирательной комиссии в установленном законом порядке) для наблюдения во всех избирательных округах Азербайджанской Республики будет осуществляться со дня официального опубликования распоряжения о назначении выборов и завершится за 10 дней до проведения выборов.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

По ее словам, подача заявлений в окружные избирательные комиссии для наблюдения за выборами на территории ОИК продлится до 27 августа.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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