Названа дата начала подачи документов кандидатами на парламентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Процесс подачи документов, необходимых для регистрации кандидатов на внеочередных выборах в Милли Меджлис, в соответствующие избирательные округа начнется 13 июля и завершится 2 августа в 18.00.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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