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Объявлена программа Шушинского саммита Организации тюркских государств

Политика Материалы 1 июля 2024 15:18 (UTC +04:00)
Объявлена программа Шушинского саммита Организации тюркских государств
Фото: Организация тюркских государств

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Обнародована программа Шушинского саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОТГ, 6 июля в Шуше состоится неофициальный саммит организации.

Было отмечено, что на встрече ожидается участие президентов Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, наблюдателей от государств-членов, а также генерального секретаря ОТГ.

Саммит на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортных связей и климатических действий" послужит платформой для обсуждения на высоком уровне ключевых вопросов и повестки дня организации.

В конце встречи ожидается подписание Карабахской декларации, а также некоторых других важных документов.

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