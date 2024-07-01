Объявлена программа Шушинского саммита Организации тюркских государств

БАКУ /Trend/ - Обнародована программа Шушинского саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОТГ, 6 июля в Шуше состоится неофициальный саммит организации.

Было отмечено, что на встрече ожидается участие президентов Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, наблюдателей от государств-членов, а также генерального секретаря ОТГ.

Саммит на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортных связей и климатических действий" послужит платформой для обсуждения на высоком уровне ключевых вопросов и повестки дня организации.

В конце встречи ожидается подписание Карабахской декларации, а также некоторых других важных документов.

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