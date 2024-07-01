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Комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией провели ряд обсуждений

Политика Материалы 1 июля 2024 16:08 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ/Trend/ - Комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией провели ряд обсуждений, передает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение службы заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева

"Согласно соответствующим договоренностям, комиссии проводят работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

По состоянию на 1 июля 2024 года комиссии в рабочем порядке обменялись проектами Положения и провели ряд обсуждений. Переговоры продолжаются в конструктивном русле. Планируется в скором времени завершить процесс согласования", - говорится в сообщении.

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