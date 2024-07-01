Выросли расходы на выплату трудовых пенсий в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Расходы на выплату трудовых пенсий увеличены на 25 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, это отражено в законе "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, расходы на выплаты населению увеличены с 6 681 580 000,0 манатов до 6 706 580 000,0 манатов. Вместе с тем расходы на выплату трудовых пенсий выросли с 6 500 000 000,0 манатов до 6 525 000 000,0 манатов.

Расходы на софинансирование деятельности органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, по организации услуг в социальной сфере для населения, а также на оплату услуг за проведение банковских операций по пенсиям и пособиям и другие расходы повышены с 78 500 000,0 манатов до 78 530 000,0 манатов, расходы на содержание аппарата и других структурных подразделений органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти - со 130 110 000,0 манатов до 135 080 000,0 манатов.