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В Ходжалы обнаружено значительное количество боеприпасов

Политика Материалы 2 июля 2024 10:48 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В ходе проведения инженерной разведки территории в Карабахском регионе было обнаружено значительное количество ящиков с боеприпасами и артиллерийских снарядов, принадлежавших армянским незаконным вооруженным формированиям.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В результате деятельности инженерно-саперных подразделений армии Азербайджана были конфискованы боеприпасы и снаряды, обнаруженные на территории Ходжалинского района.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению", - говорится в сообщении ведомства.

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