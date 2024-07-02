В Ходжалы обнаружено значительное количество боеприпасов

БАКУ /Trend/ - В ходе проведения инженерной разведки территории в Карабахском регионе было обнаружено значительное количество ящиков с боеприпасами и артиллерийских снарядов, принадлежавших армянским незаконным вооруженным формированиям.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В результате деятельности инженерно-саперных подразделений армии Азербайджана были конфискованы боеприпасы и снаряды, обнаруженные на территории Ходжалинского района.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению", - говорится в сообщении ведомства.

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