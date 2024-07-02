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Сменился посол Азербайджана в Таиланде - Распоряжение

Политика Материалы 2 июля 2024 14:16 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Отозван с должности посол Азербайджана в Таиланде.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Ирфан Шакир оглу Давудов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Таиланд.

Другим распоряжением главы государства Эльчин Рагуб оглу Баширов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Таиланд.

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