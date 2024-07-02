Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение госбюджета Азербайджана на 2023 год

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".

Как сообщает во вторник Trend, в прошлом году доходы бюджета составили 35 миллиардов 574,8 миллиона манатов (рост на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом), план по доходам выполнен на 105 процентов, расходы бюджета составили - 36 миллиардов 458,5 миллиона манатов (рост на 13,7 процента), план по расходам выполнен на 99,5 процента.

Дефицит бюджета составил 883,7 миллиона манатов, или 0,7 процента ВВП.

Кроме того, в связи с этим глава государства подписал указ об исполнении соответствующего закона.