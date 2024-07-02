Министр обороны Азербайджана отбыл с визитом в Беларусь

БАКУ /Trend/ - 2 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с визитом в Республику Беларусь.

Как сообщили во вторник Trend в миноброны Азербайджана, в рамках визита планируется участие генерал-полковника З.Гасанова в военном параде, посвященном 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости в городе Минск, а также в заседании Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Официальный визит министра обороны продлится до 3 июля", - говорится в сообщении ведомства.

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