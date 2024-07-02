Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области водного хозяйства

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области водного хозяйства".

Как сообщает Trend, данным законом утверждено "Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области водного хозяйства", подписанное 8 мая 2024 года в Анкаре.

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