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Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области водного хозяйства

Политика Материалы 2 июля 2024 15:48 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области водного хозяйства".

Как сообщает Trend, данным законом утверждено "Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области водного хозяйства", подписанное 8 мая 2024 года в Анкаре.

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