Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Одно из полномочий министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана передано AzerGold

Политика Материалы 2 июля 2024 16:05 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о принятии, утверждении и реализации документа "Поправки к Соглашению, заключенному между министерством экологии и природных ресурсов и R.V. Investment Group Services LLC, США, о разведке, разработке и распределении добычи с перспективных золоторудных месторождений Гядабея, Гоши, Хархара, Гарадага, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агъюрд, Шекердере, Келеки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели".

Как сообщает Trend, согласно обновленному закону, изменился местный партнер по сделке. Вместо министерства им стало ЗАО "AzerGold".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости