Одно из полномочий министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана передано AzerGold

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о принятии, утверждении и реализации документа "Поправки к Соглашению, заключенному между министерством экологии и природных ресурсов и R.V. Investment Group Services LLC, США, о разведке, разработке и распределении добычи с перспективных золоторудных месторождений Гядабея, Гоши, Хархара, Гарадага, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агъюрд, Шекердере, Келеки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели".

Как сообщает Trend, согласно обновленному закону, изменился местный партнер по сделке. Вместо министерства им стало ЗАО "AzerGold".