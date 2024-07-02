Возникла необходимость принятия определенных мер в связи с рядом избирательных участков - Ровзат Гасымов

БАКУ /Trend/ - Возникла необходимость принятия определенных мер в связи с рядом избирательных участков.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, появились основания для внесения изменений в границы некоторых избирательных округов и участков.

"Это касается следующих избирательных округов - Шарур-Садаракского №1, Сураханского №32, Сабирабадского №2, Сабирабадского №67, Джалилабадского №71, а также округов №№ 97, 103, 113, 117, 123 и 124. Ключевым моментом, способствующим этому, являются мониторинги, проводимые по всей стране. Это делается для удобства избирателей. Возникнет необходимость в проведении работы с участками в округах, охватывающих различные регионы республики. Всего необходимо принять соответствующие меры в около 50 участках по 24 округам", - сказал Гасымов.

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