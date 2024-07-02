На избирательных участках в Нахчыване имеется ряд проблем - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - На избирательных участках в Нахчыване имеется ряд проблем.

Как сообщает во вторник Trend об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов подчеркнул, что в случае необходимости в Нахчыван будет отправлен представитель ЦИК.

"Мы должны обеспечить всем необходимым оборудованием избирательные пункты на освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыване. По имеющейся у меня информации, в Нахчыване есть ряд проблем на участках.

Мы задокументируем все на местах. Освобожденные от оккупации территории и Нахчыван всегда в центре нашего внимания", - добавил он.

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