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На избирательных участках в Нахчыване имеется ряд проблем - Мазахир Панахов

Политика Материалы 2 июля 2024 16:57 (UTC +04:00)
На избирательных участках в Нахчыване имеется ряд проблем - Мазахир Панахов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На избирательных участках в Нахчыване имеется ряд проблем.

Как сообщает во вторник Trend об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов подчеркнул, что в случае необходимости в Нахчыван будет отправлен представитель ЦИК.

"Мы должны обеспечить всем необходимым оборудованием избирательные пункты на освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыване. По имеющейся у меня информации, в Нахчыване есть ряд проблем на участках.

Мы задокументируем все на местах. Освобожденные от оккупации территории и Нахчыван всегда в центре нашего внимания", - добавил он.

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