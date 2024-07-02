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Подготавливаются приглашения для международных наблюдателей на парламентских выборах - Мазахир Панахов

Политика Материалы 2 июля 2024 17:04 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На президентских выборах было более десяти тысяч международных наблюдателей. Приглашения подготавливаются для наблюдателей и в связи с предстоящими парламентскими выборами.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) Мазахир Панахов.

"Уже следует приступить и к работе, связанной с веб-камерами. Иногда на линиях могут возникать сбои, об этом следует позаботиться заранее, чтобы предотвратить такие случаи. Избирательный процесс должен транслироваться с 07:00 и до конца голосования", - сказал он.

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