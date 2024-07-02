Три партии подали заявки на регистрацию своих уполномоченных представителей - ЦИК Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Будут рассмотрены обращения партии "Республиканская альтернатива" (REAL), "Ağ Partiya" и партии "Гражданская солидарность" о регистрации их уполномоченных представителей на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент), назначенных на 1 сентября 2024 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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