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В Астане состоится встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Путина

Политика Материалы 2 июля 2024 18:41 (UTC +04:00)
В Астане состоится встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Путина
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 3 июля, за день до официального открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал сегодня журналистам помощник Президента России Юрий Ушаков.

Отметим, что саммит ШОС пройдет 4 июля под председательством Казахстана.

Мероприятие впервые пройдет в формате «Заседание Совета глав государств-членов ШОС» и Встречи «ШОС плюс».

Главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.

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