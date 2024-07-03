Госдепартамент США назвал приоритетом продолжающиеся переговоры между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - США продолжат работу с Азербайджаном и Арменией в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне.

Как сообщает Trend, об этом на регулярном брифинге заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, продолжающиеся между двумя странами переговоры являются приоритетом для Госдепа.

"В контексте вопроса на Южном Кавказе - это является приоритетом для нас. Мы продолжим работать в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита НАТО в Вашингтоне", - заявил Патель.