Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Госдепартамент США назвал приоритетом продолжающиеся переговоры между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 3 июля 2024 01:45 (UTC +04:00)
Госдепартамент США назвал приоритетом продолжающиеся переговоры между Азербайджаном и Арменией
Фото: Ведант Патель / X

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - США продолжат работу с Азербайджаном и Арменией в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне.

Как сообщает Trend, об этом на регулярном брифинге заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, продолжающиеся между двумя странами переговоры являются приоритетом для Госдепа.

"В контексте вопроса на Южном Кавказе - это является приоритетом для нас. Мы продолжим работать в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита НАТО в Вашингтоне", - заявил Патель.

Лента

Лента новостей

Читать все новости