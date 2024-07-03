Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Астану (ФОТО)

АСТАНА /Trend/ - 3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Астану для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по приглашению в статусе председателя ШОС Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает в среду Trend.

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев и другие официальные лица.

Отметим, что это второе участие Президента Ильхама Алиева в Саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ранее по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в статусе председателя Шанхайской организации сотрудничества Президент Ильхам Алиев принял участие в Саммите организации, состоявшемся 16 сентября 2022 года в городе Самарканд.