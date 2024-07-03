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Объявлены имена полномочных представителей ПЕА на внеочередных парламентских выборах

Политика Материалы 3 июля 2024 14:26 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Стал известен состав центрального избирательного штаба партии "Ени Азербайджан" в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент), назначенными на 1 сентября 2024 года.

Как сообщает Trend, избирательный штаб ПЕА утвержден сегодня в составе 21 человека.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

Представляем список:

Имя, фамилия и отчество

Дата рождения

Должность в партии

Основное место работы и должность

Примечание

1.

Будагов Таир Ягуб оглу

01.01.1965

заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата

Председатель Государственного комитета по статистике АР

2.

Ахмедов Али Джавад оглу

27.01.1953

заместитель председателя ПЕА

заместитель премьер-министра АР

3.

 Рагимзаде Ариф Гафар оглу 03.02.1941 председатель Совета ветеранов, член правления ПЕА

4.

Мурадова Бахар Аваз гызы

20.03.1962

член правления ПЕА

председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

5.

Гурбанлы Мубариз Гахраман оглу

07.01.1954

член правления ПЕА

6.

Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы

28.01.1970

председатель ревизионной комиссии ПЕА

депутат Милли Меджлиса VI созыва

7.

Исламов Бахтияр Габиль оглу

31.08.1995

председатель Союза молодежи ПЕА

главный советник отдела международных связей Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана

8.

Тагиев Ахлиман Сафалан оглу

10.04.1968

заместитель руководителя центрального аппарата ПЕА

9.

Новрузов Сиявуш Дуньямалы оглу

17.02.1969

депутат Милли Меджлиса VI созыва

10.

Галандаров Нурлан Вели оглу

08.03.1989

директор отдела информационных технологий и связей с общественностью центрального аппарата ПЕА

11.

Мусаева Закия Балага гызы

23.08.1976

директор отдела гендерной политики и работы с молодежью центрального аппарата ПЕА

12.

Мамедли Хулья Гюндуз гызы

25.10.1989

заведующая отделом международных связей и гуманитарных вопросов центрального аппарата ПЕА

13.

Бадалова Рамиля Алхан гызы

27.06.1981

директор отдела по работе с документацией и статистики центрального аппарата ПЕА

14

Имамалиев Асиф Агалар оглу

29.04.1969

заместитель заведующего отделом политического анализа, просвещения и работы с выборами центрального аппарата ПЕА

15.

Гюльмамедов Рафаэль Ширмамед оглу

13.03.1969

заместитель заведующего организационным отделом центрального аппарата ПЕА

16.

Джарчиев Эмин Мехман оглу

25.05.1989

бухгалтер финансово-хозяйственного отдела центрального аппарата ПЕА

17.

Магеррамов Мухаммед Юсиф оглу

20.07.1953

председатель Комитета профсоюзов ПЕА

18.

Мусаев Алгыш Гасан оглу

27.01.1969

главный редактор газеты "Ени Азербайджан"

19.

Гулиев Бахруз Вагиф оглу

20.01.1973

главный редактор газеты "Сяс"

20.

Рагимзаде Вугар Гянджали оглу

24.05.1967

председатель Хатаинского районного отделения ПЕА, главный редактор газеты "Ики сахиль"

21.

Велибеев Рамиль Вагиф оглу

10.11.1986

председатель Низаминского районного отделения ПЕА

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