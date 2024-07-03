Объявлены имена полномочных представителей ПЕА на внеочередных парламентских выборах

БАКУ /Trend/ - Стал известен состав центрального избирательного штаба партии "Ени Азербайджан" в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент), назначенными на 1 сентября 2024 года.
Как сообщает Trend, избирательный штаб ПЕА утвержден сегодня в составе 21 человека.
Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.
Представляем список:
|
№
|
Имя, фамилия и отчество
|
Дата рождения
|
Должность в партии
|
Основное место работы и должность
|
Примечание
|
1.
|
Будагов Таир Ягуб оглу
|
01.01.1965
|
заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата
|
Председатель Государственного комитета по статистике АР
|
2.
|
Ахмедов Али Джавад оглу
|
27.01.1953
|
заместитель председателя ПЕА
|
заместитель премьер-министра АР
|
3.
|Рагимзаде Ариф Гафар оглу
|03.02.1941
|председатель Совета ветеранов, член правления ПЕА
|
4.
|
Мурадова Бахар Аваз гызы
|
20.03.1962
|
член правления ПЕА
|
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
5.
|
Гурбанлы Мубариз Гахраман оглу
|
07.01.1954
|
член правления ПЕА
|
6.
|
Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы
|
28.01.1970
|
председатель ревизионной комиссии ПЕА
|
депутат Милли Меджлиса VI созыва
|
7.
|
Исламов Бахтияр Габиль оглу
|
31.08.1995
|
председатель Союза молодежи ПЕА
|
главный советник отдела международных связей Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана
|
8.
|
Тагиев Ахлиман Сафалан оглу
|
10.04.1968
|
заместитель руководителя центрального аппарата ПЕА
|
9.
|
Новрузов Сиявуш Дуньямалы оглу
|
17.02.1969
|
депутат Милли Меджлиса VI созыва
|
10.
|
Галандаров Нурлан Вели оглу
|
08.03.1989
|
директор отдела информационных технологий и связей с общественностью центрального аппарата ПЕА
|
11.
|
Мусаева Закия Балага гызы
|
23.08.1976
|
директор отдела гендерной политики и работы с молодежью центрального аппарата ПЕА
|
12.
|
Мамедли Хулья Гюндуз гызы
|
25.10.1989
|
заведующая отделом международных связей и гуманитарных вопросов центрального аппарата ПЕА
|
13.
|
Бадалова Рамиля Алхан гызы
|
27.06.1981
|
директор отдела по работе с документацией и статистики центрального аппарата ПЕА
|
14
|
Имамалиев Асиф Агалар оглу
|
29.04.1969
|
заместитель заведующего отделом политического анализа, просвещения и работы с выборами центрального аппарата ПЕА
|
15.
|
Гюльмамедов Рафаэль Ширмамед оглу
|
13.03.1969
|
заместитель заведующего организационным отделом центрального аппарата ПЕА
|
16.
|
Джарчиев Эмин Мехман оглу
|
25.05.1989
|
бухгалтер финансово-хозяйственного отдела центрального аппарата ПЕА
|
17.
|
Магеррамов Мухаммед Юсиф оглу
|
20.07.1953
|
председатель Комитета профсоюзов ПЕА
|
18.
|
Мусаев Алгыш Гасан оглу
|
27.01.1969
|
главный редактор газеты "Ени Азербайджан"
|
19.
|
Гулиев Бахруз Вагиф оглу
|
20.01.1973
|
главный редактор газеты "Сяс"
|
20.
|
Рагимзаде Вугар Гянджали оглу
|
24.05.1967
|
председатель Хатаинского районного отделения ПЕА, главный редактор газеты "Ики сахиль"
|
21.
|
Велибеев Рамиль Вагиф оглу
|
10.11.1986
|
председатель Низаминского районного отделения ПЕА
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