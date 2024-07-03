Объявлены имена полномочных представителей ПЕА на внеочередных парламентских выборах

БАКУ /Trend/ - Стал известен состав центрального избирательного штаба партии "Ени Азербайджан" в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент), назначенными на 1 сентября 2024 года.

Как сообщает Trend, избирательный штаб ПЕА утвержден сегодня в составе 21 человека.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

Представляем список:

№ Имя, фамилия и отчество Дата рождения Должность в партии Основное место работы и должность Примечание 1. Будагов Таир Ягуб оглу 01.01.1965 заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Председатель Государственного комитета по статистике АР 2. Ахмедов Али Джавад оглу 27.01.1953 заместитель председателя ПЕА заместитель премьер-министра АР 3. Рагимзаде Ариф Гафар оглу 03.02.1941 председатель Совета ветеранов, член правления ПЕА 4. Мурадова Бахар Аваз гызы 20.03.1962 член правления ПЕА председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей 5. Гурбанлы Мубариз Гахраман оглу 07.01.1954 член правления ПЕА 6. Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы 28.01.1970 председатель ревизионной комиссии ПЕА депутат Милли Меджлиса VI созыва 7. Исламов Бахтияр Габиль оглу 31.08.1995 председатель Союза молодежи ПЕА главный советник отдела международных связей Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана 8. Тагиев Ахлиман Сафалан оглу 10.04.1968 заместитель руководителя центрального аппарата ПЕА 9. Новрузов Сиявуш Дуньямалы оглу 17.02.1969 депутат Милли Меджлиса VI созыва 10. Галандаров Нурлан Вели оглу 08.03.1989 директор отдела информационных технологий и связей с общественностью центрального аппарата ПЕА 11. Мусаева Закия Балага гызы 23.08.1976 директор отдела гендерной политики и работы с молодежью центрального аппарата ПЕА 12. Мамедли Хулья Гюндуз гызы 25.10.1989 заведующая отделом международных связей и гуманитарных вопросов центрального аппарата ПЕА 13. Бадалова Рамиля Алхан гызы 27.06.1981 директор отдела по работе с документацией и статистики центрального аппарата ПЕА 14 Имамалиев Асиф Агалар оглу 29.04.1969 заместитель заведующего отделом политического анализа, просвещения и работы с выборами центрального аппарата ПЕА 15. Гюльмамедов Рафаэль Ширмамед оглу 13.03.1969 заместитель заведующего организационным отделом центрального аппарата ПЕА 16. Джарчиев Эмин Мехман оглу 25.05.1989 бухгалтер финансово-хозяйственного отдела центрального аппарата ПЕА 17. Магеррамов Мухаммед Юсиф оглу 20.07.1953 председатель Комитета профсоюзов ПЕА 18. Мусаев Алгыш Гасан оглу 27.01.1969 главный редактор газеты "Ени Азербайджан" 19. Гулиев Бахруз Вагиф оглу 20.01.1973 главный редактор газеты "Сяс" 20. Рагимзаде Вугар Гянджали оглу 24.05.1967 председатель Хатаинского районного отделения ПЕА, главный редактор газеты "Ики сахиль" 21. Велибеев Рамиль Вагиф оглу 10.11.1986 председатель Низаминского районного отделения ПЕА

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