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Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)

Политика Материалы 3 июля 2024 15:45 (UTC +04:00)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в качестве почетного гостя в торжественной церемонии, посвященной 80-летию освобождения Беларуси и Дню независимости страны.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана, затем министр обороны наблюдал за военным парадом в Минске, в котором приняли участие представители Вооруженных сил различных государств, а также группа военнослужащих армии Азербайджана.

Затем была посещена площадь Победы. Перед памятником Победы руководители делегаций возложили букеты цветов.

В Национальной библиотеке Беларуси состоялось очередное заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

На заседании были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества.

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Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)
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