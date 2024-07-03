Закир Гасанов принял участие в мероприятиях в Беларуси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в качестве почетного гостя в торжественной церемонии, посвященной 80-летию освобождения Беларуси и Дню независимости страны.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана, затем министр обороны наблюдал за военным парадом в Минске, в котором приняли участие представители Вооруженных сил различных государств, а также группа военнослужащих армии Азербайджана.

Затем была посещена площадь Победы. Перед памятником Победы руководители делегаций возложили букеты цветов.

В Национальной библиотеке Беларуси состоялось очередное заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

На заседании были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества.

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