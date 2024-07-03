Нормализация отношений между Сирией и Турцией очень важна для региона - Руфиз Хафизоглу

БАКУ /Trend/ - Нормализация отношений между Сирией и Турцией очень важна для региона.

Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель медиа-платформы Turkic.World (Тюркский мир), политический комментатор Руфиз Хафизоглу.

"Беспорядки, которые произошли в результате провокаций в обоих государствах в последние дни, нельзя считать случайными", - сказал Хафизоглу.

Он отметил, что в настоящее время наиболее актуальным вопросом как для Турции, так и для Сирии является прекращение беспорядков и борьба с терроризмом, являющимся общей угрозой.

"Ранее Дамаск предпринял позитивные шаги по нормализации отношений с Анкарой. Следует иметь в виду, что Сирия сегодня принимает серьезные попытки восстановить отношения с соседними арабскими государствами, а также с Турцией", - добавил Хафизоглу.

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