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Китай решительно поддерживает мирную повестку, предложенную Азербайджаном

Политика Материалы 3 июля 2024 18:43 (UTC +04:00)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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АСТАНА /Trend/ - Китайская сторона решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной и считает контрпродуктивным геополитические интриги, направленные на поддержание конфронтации.

Как сообщает Trend, об этом говорится в «Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой», принятой 3 июля в Астане.

Согласно декларации, стороны подчеркивают, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют серьезные угрозы всему международному сообществу и требуют объединения общих усилий для предотвращения и противостояния этим вызовам.

Отмечается, что стороны продолжат оказывать решительную поддержку друг другу на пути развития, выбранном в соответствии со своими национальными особенностями, готовы осуществлять сотрудничество для достижения общего развития и процветания, готовы поддерживать тесные контакты и координацию по важнейшим вопросам национальной, а также региональной и глобальной безопасности, укреплять доверие, не позволять использование какими бы то ни было силами территории своего государства для осуществления действий против другой стороны.

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