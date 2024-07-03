Политические отношения между Азербайджаном и Китаем находятся на самом высоком уровне за всю историю - МИД

БАКУ /Trend/ - Политические отношения между Азербайджаном и Китаем находятся на самом высоком уровне за всю свою историю.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом сказал пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы местных СМИ в связи с двусторонними и многосторонними встречами Президента Ильхама Алиева в Астане.

Айхан Гаджизаде отметил, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в последние годы развиваются по восходящей линии.

"Искренняя дружба и отношения сотрудничества между руководителями Азербайджана и Китая дали большой импульс развитию наших межгосударственных отношений, и эта встреча еще раз показала, что политические отношения между Азербайджаном и Китаем находятся на самом высоком уровне в истории.

Китай всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а Азербайджан всегда поддерживал политику «одного Китая».

В ходе встречи главы государств Азербайджана и Китая, основываясь на принципах взаимного уважения, равенства, доверия, взаимной поддержки, взаимной выгоды и сотрудничества, решили поднять отношения между нашими государствами на качественно новый уровень стратегического партнерства и сотрудничества, и выступили с Совместной декларацией об установлении стратегического партнерства.

Мы уверены, что стратегическое партнерство Азербайджана и Китая привнесет новую динамику в работу по расширению контактов, активизации обменов и тем самым всестороннему углублению нашего сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках региональных и международных организаций. В то же время наше стратегическое партнерство выведет наше сотрудничество в экономике, торговле, транспорте, инвестициях и многих других областях на новый уровень, как в количественном, так и в качественном отношении", - сказал он.