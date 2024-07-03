Встречи в Астане придадут дополнительный импульс процессу получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС - МИД

БАКУ /Trend/ - Встречи в Астане придадут дополнительный импульс процессу получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы местных СМИ относительно двусторонних и многосторонних встреч Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Астане.

Гаджызаде отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Центральной Азией.

"Братские отношения и исторические связи между нашими государствами, геополитические процессы, происходящие как в регионе, так и в мире, обуславливают необходимость дальнейшего углубления совместного сотрудничества между нашими братскими странами.

Регулярные визиты Президента Ильхама Алиева в страны Центральной Азии, а также визиты глав этих государств в Азербайджан являются факторами, определяющими расширение наших отношений и их стратегический характер.

Документы, соглашения, совместные проекты, подписанные в ходе взаимных визитов, определяют дальнейшие перспективы отношений между нашими странами. В этой связи в ходе визита Президента Казахстана в нашу страну в марте текущего года хотелось бы подчеркнуть завершение согласованного процесса по созданию инвестиционного фонда между двумя странами и подписание соглашения о создании фонда в размере 300 миллионов долларов США в ходе встречи в Астане.

Кроме того, углубление сотрудничества в рамках международных организаций, особенно Организации тюркских государств, а также широкие перспективы партнерства в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) находятся в центре внимания лидеров двух стран. Таким образом, состоявшаяся в Астане встреча лидеров Азербайджана и Казахстана придаст дополнительный импульс многоплановому сотрудничеству между двумя странами.

Кроме того, тот факт, что глава государства во второй раз принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя, является показателем высокого уважения и доверия к Азербайджану и нашему Президенту. Азербайджан и большинство стран-членов ШОС объединяют тесная дружба, братство и отношения стратегического партнерства.

Он сказал, что, учитывая важную роль Азербайджана в интеграционных процессах в нашем регионе и более широкой географии, а также его тесное участие в работе Шанхайской организации сотрудничества, мы уверены, что эти встречи и мероприятия дадут дополнительный импульс развитию сотрудничества, процессу получения нашей страной статуса наблюдателя в организации", - ", - отметил Гаджызаде