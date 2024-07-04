Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Международные организации должны дать правовую оценку военным преступлениям, совершенным военно-политическим руководством Армении - омбудсмен Азербайджана

Политика Материалы 4 июля 2024 10:26 (UTC +04:00)
Международные организации должны дать правовую оценку военным преступлениям, совершенным военно-политическим руководством Армении - омбудсмен Азербайджана

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Международные организации должны дать правовую оценку военным преступлениям, совершенным военно-политическим руководством Армении, принять меры по предотвращению угроз миру, правам человека, в том числе правам ребенка.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики в социальных сетях.

"4 июля 2017 года жители села Алханлы Физулинского района - Гулиева Захра Эльнур гызы (2016 года рождения) и ее бабушка Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы (1966 года рождения) были убиты армянскими военными формированиями в результате обстрела из тяжелого артиллерийского оружия", - отмечается в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости