МИД Азербайджана ответил на публичное заявление Комитет Совета Европ=== (Дополнено)

МИД Азербайджана ответил на публичное заявление Комитет Совета Европы по предотвращению пыток

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан глубоко опечален тем, что 3 июля 2024 года Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) принял решение опубликовать общественное заявление об Азербайджане. ЕКПП также вопреки требованию Европейской конвенции "О предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания" принял ранее не имеющее прецедента решение опубликовать в полном объеме подготовленный отчет по итогам специального визита в Азербайджан в 2022 году без соответствующего на то согласия руководства страны. Такой подход несправедлив и необоснован, а также вызывает вопросы с юридической точки зрения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно публичного заявления ЕКПП.

"Начиная с 2002 года ЕКПП несколько раз осуществляло периодические и специальные визиты в нашу страну и публиковало отчеты о реализации конвенции Азербайджаном. Азербайджан представил позицию правительства по каждому положению, упомянутому в отчетах. Наряду с этим, как отмечается в публичном заявлении, были предприняты соответствующие шаги для устранения недостатков, и всегда принимались во внимание рекомендации комитета.

За период сотрудничества комитету была оказана необходимая поддержка во время его посещений до настоящего времени. Помимо поддержки местных расследований, были предприняты шаги для обеспечения максимально высокого уровня приема членов делегации и приложены все усилия для укрепления основ сотрудничества.

Особое сожаление вызывает то, что решение было принято на фоне нынешней ситуации в отношениях Азербайджан - Совет Европы, возникшей после предвзятого решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не ратифицировать полномочия азербайджанской делегации в Совете Европы в январе 2024 года.

Мы отвергаем критику в указанном публичном заявлении о том, что вместо конструктивного сотрудничества с рядом государственных органов на них возлагается ответственность.

Наряду с защитой лиц, приговоренных к лишению свободы, Азербайджан добивается значительного прогресса в области приведения соответствующей практики в соответствие с общепринятыми стандартами", - говорится в комментарии.