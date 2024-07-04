Состоялась встреча между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Азербайджан состоялась встреча делегации археологов и экспертов во главе с президентом Папской комиссии по священной археологии Государства Ватикан монсеньором Паскалем Якабоне с помощником Президента Азербайджанской Республики, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым.

Как сообщает в четверг Trend, на встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Святым Престолом, было подчеркнуто, что взаимные визиты, осуществляемые на разных уровнях, в том числе Папы Иоанна Павла II в 2002 году, Папы Франциска в 2016 году в Азербайджан и визиты Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Первой леди, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Ватикан имеют важное значение как с точки зрения двусторонних отношений, так и с точки зрения межцивилизационного диалога. Было отмечено, что подписанные документы способствуют расширению двусторонних отношений.

В ходе обсуждений было выражено удовлетворение деятельностью посольства Азербайджана в Святом Престоле, налаженным эффективным сотрудничеством, реализацией совместных проектов, а также было отмечено успешное продолжение работ над совместными проектами. Было подчеркнуто, что восстановление фондом ряда исторических памятников общечеловеческого значения в Ватикане, а также работа в сфере охраны культурного наследия способствуют углублению двусторонних отношений.

Паскаль Якабоне выразил признательность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за всю проводимую работу.

Было высоко оценено то, что в Азербайджане, где полностью гарантированы право на свободу совести и свободу вероисповедания, где функционирует большое количество религиозных общин, обеспечены необходимые условия для свободного отправления каждым религиозных обрядов, уделяется внимание католической общине, как и другим религиозным общинам, в стране проводится работа по восстановлению церквей и храмов, в том числе католических церквей.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров довел до внимания, что Фонд и в будущем открыт для новых проектов в рамках сотрудничества со Святым Престолом.

На встрече также была рассмотрена важность проведения обмена опытом по вопросам реставрации памятников историко-культурного значения.

Президент Папской комиссии по священной археологии Государства Ватикан монсеньор Паскаль Якабоне отметил, что Фонд Гейдара Алиева также приглашен на мероприятие, посвященное Святому юбилейному году, проводимое каждые 25 лет в Святом Престоле, очередное празднование которого состоится в 2025 году.

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