Между Азербайджаном и странами-членами ШОС существуют связи на высоком уровне - депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодня между Азербайджаном и ШОС, в том числе между странами-членами ШОС, существуют связи на высоком уровне. Участие Президента Ильхама Алиева в очередном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане является показателем международного авторитета Азербайджана, главы государства и большого доверия к стране.

Об этом в четверг Trend сообщила депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

"Тот факт, что Президент Ильхам Алиев уже во второй раз был приглашен на саммит стран-членов ШОС и провел встречи с главами государств-членов организации, свидетельствует о высоком уровне сотрудничества. Считаю, что участие Президента Ильхама Алиева в предстоящем саммите ШОС внесет важный вклад в развитие отношений и сотрудничества как между организацией, так и между странами-членами и Азербайджаном.

Здесь речь идет о развитии сотрудничества как в политической, так и в экономической сферах, особенно в транспортной, коммуникационной, энергетической и других направлениях. На встречах Президента Ильхама Алиева с главами государств-членов организации эти вопросы также были затронуты и доведено до внимания, что стороны заинтересованы в развитии сотрудничества и необходимости предпринимать шаги в этом направлении", - отметила депутат.

Депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров сказал Trend, что очередное приглашение Азербайджана на саммит ШОС является плодом многолетней успешной внешней политики Президента Ильхама Алиева.

"Азербайджан, как и братская Турция, в настоящее время имеет статус партнера по диалогу в ШОС. В 2016 году между Азербайджаном и ШОС был подписан меморандум, отражающий сферы сотрудничества. Таким образом, среди направлений сотрудничества с ШОС определены борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, обеспечение региональной безопасности и стабильности, являющиеся традиционными приоритетными направлениями организации и имеющие особое значение для Азербайджана. Участие Азербайджана в очередной раз на такой важной международной платформе очень важно с точки зрения участия нашей страны в региональных процессах и участия в принимаемых решениях.

Азербайджан установил хорошие отношения на двустороннем уровне с большинством стран-членов организации и из года в год успешно развивает эти связи. В ходе визита состоялись встречи главы государства с главами государств-членов организации один на один и в расширенном составе. Саммит в Астане ознаменовался рядом новшеств для нашего государства. К ним относятся такие знаменательные события, как принятие в Астане "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", и проведение впервые саммита Президента Азербайджана, Президента Турции и премьер-министра Пакистана в трехстороннем формате.

Благодаря внешнеполитическим инициативам главы государства и реализуемым в последние годы крупномасштабным инфраструктурным проектам Азербайджан стал важным международным транспортным и логистическим центром. Роль Азербайджана, внесшего важный вклад в запуск региональных коммуникационных проектов, таких как транспортные коридоры "Восток-Запад" и "Север-Юг", с каждым днем возрастает. Азербайджан стал главным мостом между Китаем и Европой, основным направлением грузопотока в мире", - добавил он.

Депутат также подчеркнул, что все это является результатом продуманной правильной внешней политики Президента Ильхама Алиева, который приобрел большой авторитет как дальновидный лидер.

"Приглашение главы нашего государства на престижные мероприятия обусловлено не только важным географическим положением нашей страны между Востоком и Западом, но и напрямую связано с авторитетом и политической дальновидностью Президента Ильхама Алиева", - добавил М.Джафаров.

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