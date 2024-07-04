Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с США (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает особое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену по случаю 4 июля – Дня Независимости США.

"Наши страны всегда тесно сотрудничали в решении сложных региональных вызовов, борьбе с терроризмом и вопросах международной безопасности. Особое значение имеет наше долгосрочное и эффективное взаимодействие в энергетической сфере. Мы высоко ценим решительную поддержку, оказанную Соединенными Штатами осуществлению энергетической стратегии Азербайджана, реализации Южного газового коридора, играющего важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы", - отмечается в поздравительном письме.