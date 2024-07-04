Председательство в ШОС перешло от Казахстана к Китаю

АСТАНА /Trend/ - Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) перешло от Казахстана к Китаю, где в следующем году пройдет очередной саммит организации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в подписанной в столице Казахстана Астанинской декларации Совета глав государств-членов ШОС.

Казахстан завершил годичный период председательства в ШОС на саммите в Астане. За это время в рамках организации было проведено более 150 мероприятий, охватывающих различные сферы сотрудничества.

Отметим, что Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили шесть стран - Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году полноправными членами организации стали Индия и Пакистан, а в 2023 году - Иран. На сегодняшнем саммите Беларусь была официально принята в полноправные члены ШОС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!