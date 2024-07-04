Встречи Президента Ильхама Алиева, проведенные в рамках саммита ШОС, находятся в центре внимания мировых СМИ

БАКУ /Trend/ - Встречи, проведенные в Астане Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по приглашению Касым-Жомарта Токаева, Президента Казахстана – страны-председателя ШОС в этому году, а также подписание «Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой» и Договор акционеров, подписанный между «Азербайджанским инвестиционным холдингом» и Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», широко освещаются влиятельными мировыми СМИ.

Как сообщает Trend, российские средства массовой информации, имеющие широкую читательскую аудиторию, опубликовали новости и статьи о встрече Президента Ильхама Алиева с его российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС.

В статье агентства ТАСС под заголовком «Алиев на встрече с Путиным отметил активное взаимодействие экономик двух стран» говорится, что глава Азербайджанского государства отметил рост взаиморасчетов в торговле в национальных валютах. На встрече с удовлетворением отмечалось, что этот показатель составляет уже более 70 процентов по азербайджанскому экспорту в Россию, и около 50 процентов – по российскому экспорту в Азербайджан. Агентство особо подчеркивает, что лидеры России и Азербайджана выразили удовлетворение увеличением товарооборота между двумя странами, а также развитием сотрудничества в гуманитарной сфере.

В материале, опубликованном в газете «Коммерсант», изложены взгляды лидеров двух стран-союзников на укрепление сотрудничества между государствами. Газета также цитирует высказывание Президента Ильхама Алиева об увеличении товарооборота между Россией и Азербайджаном, а также взаиморасчетов в национальных валютах.

Газета «Комсомольская правда» пишет о высказанном в ходе встречи мнении Президента Ильхама Алиева о важности русского языка в Азербайджане и масштабах обучения на русском языке в школах. В статье приводятся слова главы государства: «У нас около миллиона учащихся обучаются на русском языке: 150 тысяч – в русских школах, а 800 тысяч изучают русский язык как второй. То есть это говорит о том, что и будущие поколения наших граждан будут так же активно взаимодействовать и так же говорить, как мы с Вами, на русском языке».

Материалы и статьи о встрече Президента Ильхама Алиева с российским коллегой Владимиром Путиным были опубликованы и на сайтах российских агентств и газет «РИА Новости», News.ru, Profile.ru, «Московский комсомолец», «Life.ru», «Смотрим.ру» и других средств массовой информации. Новостные телевизионные выпуски были подготовлены и размещены на сайтах «Первого канала», телеканалов «Мир24» и РТР. В материалах излагаются взгляды главы Азербайджанского государства на успешное продолжение взаимного сотрудничества с Россией и реализацию всех положений подписанной в 2022 году Декларации о союзническом взаимодействии. Российские СМИ подчеркивают, что Президент Ильхам Алиев отметил, что совместная деятельность в рамах союзничества за более чем два года принесла хорошие результаты.

В казахстанских СМИ публикуются подробные материалы о встрече принимавшего участие в саммите ШОС Президента Азербайджана Ильхама Алиева с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Как отмечается в статье, опубликованной на сайте агентства «Информбюро», глава Азербайджанского государства подчеркнул, что продолжаются совместные шаги и усилия в направлении реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Республики Казахстан в Азербайджан. Указывается, что в ближайшие дни состоится встреча в рамках неофициального саммита Организации тюркских государств, который пройдет в Карабахе. До внимания казахстанских читателей также доведено, что лидеры Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев отметили достижения по развитию Среднего коридора, подчеркнули важность подписания Соглашения по управлению совместным инвестиционным фондом. Сообщается, что в этой связи уже даны поручения профильным структурам по реализации конкретных проектов.

В опубликованной в портале Zakon.kz статье под заголовком «Ильхам Алиев отметил весомую роль Казахстана на международной арене» говорится, что глава Азербайджана поблагодарил Казахстан за содействие переговорным процессам между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул, что Казахстан как достойный член мирового сообщества играет весомую роль не только в регионе, но и на международной арене.

В публикации отмечается, что Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Ильхаму Алиеву за согласие провести переговоры в Астане. Подчеркивается, что Президент Казахстана заявил, что его страна готова поддержать полноправное членство Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества.

В материалах, опубликованных на порталах Tengrı.news, Ulysmedia.kz, Optımızm.kz, подписание Договора акционеров между Азербайджанским инвестиционным холдингом и акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» представлено как еще один пример двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. В то же время доводится до внимания, что Президент Ильхам Алиев заявил, что по всем направлениям, которые обсуждались и согласовывались, имеется позитивная динамика, активно реализуются вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой. На встрече со своим казахстанским коллегой глава Азербайджанского государства отметил, что две страны, по существу, работают в режиме одной команды по Транскаспийскому транспортному маршруту. Он также подчеркнул, что эта тема будет главной на неформальном Саммите Организации тюркских государств, который состоится буквально через несколько дней в Карабахе, и в котором примет участие лидер Казахстана.

Китайские СМИ широко осветили встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и подписание «Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой».

В статье, опубликованной в издании ChinaNews, в заголовок были вынесены слова Си Цзиньпина о том, что китайско-азербайджанские связи основаны на искренности и взаимном доверии. Было отмечено, что лидер КНР подчеркнул, что две страны являются добрыми друзьями, близкими партнерами, опирающимися на равенство и взаимовыгодное сотрудничество, и китайско-азербайджанские отношения всегда развивались на здоровой и стабильной почве. В статье отмечено, что Си Цзиньпин заявил, что с подписанием Совместной декларации связи между двумя странами поднимутся до уровня стратегического партнерства, что является также и новой точкой отсчета. В то же время издание приводит слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что товарооборот между нашими странами достиг 3 миллиардов долларов, Азербайджан уже открыл в 6 городах Китая торговые дома, а также о росте экспорта из Китайской Народной Республики в Азербайджан.

На сайте китайского телеканала CCTV, на порталах dajılin.com, cpc.people.com, News.cn, Politics.gmw, SZS.news, german.cri.china, m.cyol.com отмечается, что на встрече лидеров Китая и Азербайджана были затронуты побратимские связи между городами наших стран, подчеркнуто, что 6 азербайджанских городов поддерживают связи с различными городами и регионами Китая. Си Цзиньпин поблагодарил за постоянную поддержку Азербайджаном политики «Одного Китая». Стороны особо подчеркнули совпадение позиций наших стран в борьбе с экстремизмом и сепаратизмом.

В материалах китайских СМИ отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение мультилатерализму – многосторонней дипломатии. Он отметил, что Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики осудило проведенные на Тайване выборы, Китай также выражал поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

В статьях говорится о том, что Азербайджан одним из первых поддержал и присоединился к китайскому проекту «Один пояс, один путь». Подчеркивалось, что Азербайджан расширяет транспортно-логистические возможности, инвестирует в эту сферу. В ходе встречи было отмечено, что пропускная способность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс была доведена до 5 миллионов тонн, а грузоподъемность Алятского международного морского торгового порта повышена с 15 до 25 миллионов тонн.

Авторитетные турецкие СМИ также широко осветили встречу Президента Ильхама Алиева с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита ШОС и трехстороннюю встречу с участием премьер-министра Пакистана.

Так, информационное агентство Anadolu опубликовало обширную статью о встрече президентов Азербайджана и Турции и трехсторонней встрече с участием премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа. В публикации говорится об исторической значимости встречи в верхах в трехстороннем формате, проводимой впервые, выражается уверенность в том, что отныне подобные встречи будут носить регулярный характер. В публикации отмечается, что на встрече вновь было подчеркнуто полное обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, выражена обеспокоенность тем, что страны, расположенные за пределами региона, проводят политику милитаризации на Южном Кавказе.

Стороны провели обмен мнениями о перспективах развития в трехстороннем формате экономических и торговых отношений, сотрудничества в области инноваций, энергетики, сельского хозяйства, образования, в гуманитарной и других сферах в соответствии с духом политических взаимоотношений.

В статье под заголовком «В Астане состоялась трехсторонняя встреча в верхах… Состоялась встреча лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана», опубликованной в газете Hürriyet, повествуется о встрече между лидерами Турции, Азербайджана, Пакистана, говорится об оказанной Азербайджану братскими странами - Турцией и Пакистаном - моральной поддержке в 44-дневной Отечественной войне, затрагиваются вопросы сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности, отмечается значимость проведенных в 2021 году с участием спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана учений «Три брата».

На страницах турецких газет Milliyet, Sabah, Akşam, Сümhuriyet, Yeni Çağ, Aydınlık, а также на сайтах телеканалов TRT Haber, NТV, CNN Türk были размещены новости и статьи о трехсторонней встрече лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана.