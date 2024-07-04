Президент Ильхам Алиев: Взаимодействие по транспортным коридорам «Восток-Запад» и «Север-Юг» является важной областью сотрудничества между Азербайджаном и ШОС

АСТАНА /Trend/ - Взаимодействие по транспортным коридорам «Восток-Запад» и «Север-Юг» является важной областью сотрудничества между Азербайджаном и государствами-членами ШОС. Географическое положение и значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру позволили Азербайджану стать одним из транспортно-логистических узлов Евразии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, 4 июля сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в столице Казахстана Астане.

"За счет азербайджанских инвестиций годовая пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, составной части Среднего коридора, увеличилась с 1 млн до 5 млн тонн. Мы работаем со странами-партнерами над обеспечением цифровизации Среднего коридора. Кроме того, Азербайджан намерен увеличить годовую пропускную способность международного морского торгового порта Алят с 15 млн до 25 млн тонн в год", - сказал глава государства.