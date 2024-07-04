Президент Ильхам Алиев: Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29

АСТАНА /Trend/ - Мы приложим все усилия для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами в рамках COP29 в Баку и будем стремиться к достижению соглашения, которое учитывало бы законные интересы развивающихся стран.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, 4 июля сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в столице Казахстана Астане.

Глава государства отметил, что приоритеты Азербайджана также включают поддержку малых островных развивающихся государств, сталкивающихся с угрозой существованию из-за негативных последствий климатических изменений. Азербайджан инициировал создание специального фонда технической помощи для поддержки малых островных развивающихся государств.

«Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29, являющейся крупнейшей международной конференцией мира», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.