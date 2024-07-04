Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем еще больше углубится во всех сферах - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Предпринимаются важные шаги по развитию двусторонних отношений с Китаем, которые занимают важное место во внешней политике Азербайджана. Большую роль в укреплении этих связей играют отношения дружбы, построенные на взаимном доверии между Президентом Ильхамом Алиевым и китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, тот факт, что китайский лидер был одним из первых глав государств, поздравивших Президента Азербайджана в связи с недавними президентскими выборами, является свидетельством дружественных отношений, сложившихся между двумя странами. Участие Президента Ильхама Алиева во втором форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" по приглашению Си Цзиньпина в апреле 2019 года и встреча двух лидеров на саммите ШОС в сентябре 2022 года в Самарканде еще раз подтверждают важность этих отношений стран. Принятая в Астане совместная декларация об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами поднимает азербайджано-китайские отношения на новый уровень.

Политолог отметил, что Азербайджан, поддерживая принцип "единого Китая", был одной из первых стран, осудивших так называемые "выборы" на Тайване и заявивших об их непризнании.

По словам Гараева, Китай является одним из пяти основных торговых партнеров Азербайджана.

"В 2023 году торговый оборот между двумя странами составил 3,1 миллиарда долларов США. В Азербайджане более 300 китайских компаний активно работают в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, транспорте и сфере услуг. Китаем в Азербайджан было инвестировано 930,8 миллиона долларов США, а Азербайджаном в Китай - 263,3 миллиона долларов США", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу "Пояс и путь", выдвинутую Китаем, и установил тесное сотрудничество в рамках этой инициативы. Азербайджан, вложив значительные инвестиции в развитие инфраструктуры Среднего коридора, стал важной частью этого проекта. Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор как наиболее эффективный и безопасный маршрут для доставки грузов из Китая в Европу и обратно увеличил объем грузоперевозок на 88% за первые девять месяцев 2023 года, до 2 миллионов тонн.

"С вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс срок доставки грузов из Китая в Турцию сократился с 1 месяца до 12 дней. Доставка грузов из Китая в страны Западной Европы через Турцию занимает всего 18 дней. Между Азербайджаном и Китаем также успешно развивается сотрудничество в области энергетики. Начато сотрудничество с "BYD Company Limited" в области производства автобусов с электродвигателями. В ноябре 2024 года в рамках COP29 планируется поставка в Азербайджан 160 автобусов компании BYD с электродвигателями и 100 электрических зарядных устройств. А местное производство автобусов планируется начать в 2025 году", - отметил он.

Гараев добавил, что также укрепляется сотрудничество между городами и регионами Азербайджана и Китая.

"Развиваются отношения дружбы между Баку и провинцией Сычуань, Гянджой и городом Циндао, Сумгайытом и городами Сиань и Мяньян. Фонд Гейдара Алиева считается главной движущей силой культурного и гуманитарного обмена между двумя странами и реализует различные проекты. Активно осуществляется сотрудничество и в области науки и образования. В Пекинском университете иностранных языков функционирует кафедра азербайджанского языка, а в высших учебных заведениях Азербайджана - Институты Конфуция. Уверен, что по итогам встреч лидеров двух стран сотрудничество между нашими государствами углубится во всех сферах. Эти связи между нашими странами поднимут азербайджано-китайские отношения на качественно новый уровень", - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!