Утвержден состав Наблюдательного совета "Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Утвержден состав Наблюдательного совета "Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе".
Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению главы государства, Наблюдательный совет юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе" утвержден в следующем составе:
Председатель Наблюдательного совета
Башир Гаджиев - специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе
Члены Наблюдательного совета:
Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Сарван Джафаров - заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Намиг Гумматов - первый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре
Азада Гусейнова - заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.