Армения и Франция используют Международную организацию Франкофонии в своих целях - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По информации, распространившейся в СМИ, Парламентская ассамблея Международной организации Франкофонии приняла резолюцию, в которой обвинила Азербайджан в "этнической чистке". Община Западного Азербайджана осуждает принятие этой резолюции, носящей предвзятый и клеветнический характер.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана, сообщает Trend.

"Как видно, Армения и Франция продолжают злоупотреблять Международной организацией Франкофонии в целях своей противоречащей международному праву политики. Тот факт, что Армения, с одной стороны, говорит о мире, о мирном договоре, а с другой стороны, занимается такой деятельностью против Азербайджана, вызывает ряд вопросов. Община Западного Азербайджана призывает не допускать злоупотреблений некоторыми кругами ради своей политической повестки Международной организацией Франкофонии, основной миссией которой является содействие взаимопониманию в области культуры", - говорится в заявлении.

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