Представитель ВОЗ поблагодарила Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском Союзе (ЕС) Оксана Доменти выразила благодарность посольству Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, представительству Азербайджана в Евросоюзе и представительству Программы развития ООН (ПРООН) в ЕС.

Как передает Trend, об этом Доменти написала в соцсети "X".

"Мы очень благодарны послу Азербайджана Вагифу Садыгову и Бюро интеллектуальной собственности ООН в ЕС за организацию этого важного мероприятия в Брюсселе и за возможность поделиться взглядами на климат и здравоохранение", - отметила она.

Напомним, 10 июля представительство Азербайджана в ЕС и представительство Программы развития ООН (ПРООН) в ЕС совместно организовали конференцию на тему «Усиление климатических действий посредством амбиций, реализации и инклюзивности».