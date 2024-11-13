Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем премьер-министра Китая (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с заместителем премьер-министра Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном.

Как сообщает Trend, Дин Сюэсян передал главе нашего государства приветствия Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Си Цзиньпину.

Гость сказал, что выступление главы нашего государства на COP29 было очень насыщенным и содержательным. Он отметил, что COP29 организована на высоком уровне, что вызывает удовлетворение. Заместитель премьер-министра Китайской Народной Республики подчеркнул, что это является еще одним свидетельством очень высокого организаторского потенциала Азербайджана под руководством главы государства. Отметив, что поручения, данные Президентом Ильхамом Алиевым, выполняются на высоком уровне, Дин Сюэсян сказал, что Азербайджан реализовал столь масштабную работу за короткий срок.

Заместитель премьер-министра Китайской Народной Республики заявил, что отношения между Азербайджаном и Китаем носят характер стратегического партнерства и принятие «Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой» вывело наше сотрудничество на качественно новый уровень.

Глава нашего государства также отметил, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства, благодаря чему связи обогащаются новым содержанием.

В ходе беседы было отмечено сотрудничество Азербайджана с китайской компанией BYD в процессе подготовки к СОР. Было подчеркнуто, что импортируемые нашей страной электробусы этой компании в настоящее время используются в рамках СОР. Сообщено, что достигнута договоренность о налаживании производства электрических транспортных средств компании BYD в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что наши страны придают большое значение многосторонней дипломатии и диалогу между народами.

Было затронуто сотрудничество в рамках проекта «Один пояс, один путь», подчеркнута поддержка Азербайджаном этого проекта и в качестве положительного фактора отмечен рост грузоперевозок в последнее время. Было сообщено, что наращивание потенциала транспортной инфраструктуры Азербайджана и Бакинского порта создают более широкие возможности для будущих грузоперевозок.

На встрече было выражено удовлетворение развитием культурно-гуманитарных связей между Китаем и Азербайджаном, интенсивностью взаимных визитов высокого уровня и сотрудничеством в рамках международных организаций.