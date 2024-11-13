Президент Ильхам Алиев встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кристалину Георгиеву за участие в COP29.

Выразив удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и МВФ, глава государства сказал, что основную часть нашего сотрудничества составляют консультации по экономической и финансовой политике.

Отметив важность продолжения тесного сотрудничества с Международным валютным фондом, Президент Ильхам Алиев сообщил, что особенно в период председательства Азербайджана на COP29 будет проводиться активная работа по дополнительному финансовому обеспечению развивающихся стран.

Выразив признательность главе государства за приглашение на COP29, Кристалина Георгиева поздравила с высочайшим уровнем организации этого мероприятия в Азербайджане и выразила уверенность, что оно будет успешно завершено.

Кристалина Георгиева отметила, что имеется дополнительный потенциал для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Международным валютным фондом в финансовой сфере и пригласила нашу страну посредством МВФ принять участие в программах помощи развивающимся странам, связанных с климатическими вызовами.

Президент Ильхам Алиев положительно оценил предложение о сотрудничестве с МВФ в этом направлении, сказал, что в ближайшее время Азербайджан предпримет необходимые шаги для этого.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между нашей страной и МВФ, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.