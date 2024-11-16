ООН высоко оценила деятельность Азербайджана в борьбе с минной угрозой

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с помощником генерального секретаря ООН по вопросам верховенства закона и безопасности Александром Зуевым.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы, вытекающие из текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также председательство Азербайджана на COP29.

Было отмечено значение сотрудничества между Азербайджаном и ООН для успешной организации COP29.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что наряду с организационными аспектами COP29, одним из основных приоритетов является его содержательная и полезная суть. Министр подробно рассказал о ходе сессии и достигнутом прогрессе в переговорном процессе.

Помощник генерального секретаря отметил высокий уровень организации COP29, поздравил Азербайджан с этим достижением и пожелал успехов в председательстве.

Александр Зуев, рассказав о своем участии в мероприятиях высокого уровня, проводимых в рамках COP29, подчеркнул пользу тематических встреч для обмена мнениями.

Было отмечено, что усилия Азербайджана в борьбе с минной угрозой заслуживают одобрения, в частности объявление гуманитарного разминирования 18-й национальной Целью устойчивого развития является примером для борьбы с этой международной угрозой.

Кроме того, наряду с деятельностью гуманитарного разминирования, была подчеркнута важность реализации совместных проектов по реабилитации жертв мин.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.