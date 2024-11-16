Азербайджан продемонстрировал ясную веру и решимость на своем будущем пути создания "зеленых" энергетических зон - спикер

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продемонстрировал ясную веру и решимость на своем будущем пути создания "зеленых" энергетических зон.

Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Trend. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"В этой встрече принимают участие около 90 делегаций из национальных парламентов, межпарламентских организаций и других учреждений. Это знак нашего твердого намерения и приверженности решению самой насущной проблемы нашего времени – проблемы изменения климата.

Все страны мира страдают от изменения климата, и наша страна не является исключением. В течение последних десятилетий Азербайджан столкнулся с экстремальной жарой, нехваткой воды, высыханием Каспийского моря и наводнениями. Осознавая и предвидя глубину проблемы, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева поставил борьбу с изменением климата в центр своих национальных планов задолго до того, как был избран в качестве принимающей стороны COP29. Взяв на себя добровольные обязательства, включив "зеленую" повестку дня в национальные программы развития, реализуя проекты по возобновляемым источникам энергии, создавая "зеленые" энергетические зоны, Азербайджан продемонстрировал четкую убежденность и решимость на своем будущем пути", - сказала она.

В то же время, как отметила Гафарова, выбор Азербайджана в качестве принимающей стороны COP29 также является результатом доверия мирового сообщества к способностям и опыту Азербайджана выступать в качестве строителя мостов, объединяющего сообщества и страны вокруг общего дела.

"Несмотря на то, что у Азербайджана было меньше времени на подготовку, чем у любой другой страны — всего 11 месяцев — председательство Азербайджана на COP29 проделало огромную работу по привлечению всех заинтересованных сторон, выслушиванию их потребностей и пониманию их ожиданий", - добавила Гафарова.